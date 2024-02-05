В Грузии перехватили 14 килограммов взрывчатки из Одессы. Груз направлялся в Россию

В Грузии нашли груз с 14 кг взрывчатки, которую перевозили в РФ для терактов

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о перехвате груза с несколькими взрывными устройствами и большим количеством взрывчатки, который направлялся из Одессы в Россию.

Взрывные устройства и взрывчатка перевозились в двух аккумуляторах, предназначенных для электромобиля, которые использовались как контейнеры. В каждом было заложено по шесть взрывных устройств.

СГБ Грузии установила, что взрывные устройства содержат взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов

В контейнерах также находились шесть единиц детонаторов и шесть единиц специальных ключей. Столько же электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано. Впоследствии силовики заменили взрывчатку на муляжи, чтобы отследить передвижение груза и установить причастных к его отправке.

Кадр: Служба государственной безопасности Грузии

За организацией стоит кандидат в депутаты одесской рады

Эксперты установили, что взрывные устройства и взрывчатые вещества были привезены из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. Они прибыли в Грузию 19 января через КПП «Сарп» на минивэне, принадлежащем гражданину Украины. Впоследствии груз должен был попасть в Россию, в Воронеж, через КПП «Дарьял».

Как указывает СГБ, к переправке взрывчатки причастны семь человек из Грузии, трое с Украины и двое из Армении. За организацией стоит баллотировавшийся в депутаты одесской рады в 2020 году от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе, он родом из Батуми.

Виновным грозит до 15 лет тюрьмы

Отмечается, что изначально расследование дела велось по статье Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Она предполагает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Однако позднее было решено продолжить расследование по другой статье, которая уже касается подготовки террористического акта. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Следствие также установило, что вышеупомянутые лица, за исключением Андрея Шарашидзе, который активно следил за перемещением устройств за пределами Грузии, вероятно, не знали о взрывных устройствах и детонаторах, установленных в аккумуляторах.

Кадр: Служба государственной безопасности Грузии

Похожим маршрутом переправили взрывчатку, с помощью которой устроили теракт на Крымском мосту

Как сообщила ФСБ России, использованная для совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года взрывчатка была отправлена из Одессы. По данным силовиков, бомба была закамуфлирована в рулоны со строительной пленкой. В начале августа груз был отправлен из Одессы в болгарский город Русе. Из Одессы в Россию он проехал через территорию Болгарии, Грузии и Армении.

Уточнялось, что на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края. 8 октября во время следования по Крымскому мосту был осуществлен подрыв, сообщили в ФСБ.