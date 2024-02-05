В Грузии задержали отправлявшуюся из Одессы в Воронеж взрывчатку

СГБ Грузии заявила о задержании отправлявшейся из Одессы в Воронеж взрывчатки

В Грузии был задержан груз со взрывчаткой из Одессы, которую отправляли в Воронеж для осуществления терактов. Об этом грузинская Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве уточнили, что в ходе следственных действий правоохранители изъяли 12 единиц взрывных устройств, которые были замаскированы под аккумуляторы для электромобиля и начинены взрывчатым веществом C4.

В СГБ установили, что взрывчатка была привезена из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию, прибыв 19 января в Грузию через КПП «Сарфи» на принадлежащем гражданину Украины минивэне. Позднее преступники планировали переправить груз через КПП «Дарьял» в Воронеж.