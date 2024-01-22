Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:13, 22 января 2024Бывший СССР

У украинцев изъяли тонны взрывчатки и миллионы патронов

Глава Нацполиции Украины Выговский: у украинцев изъяты тонны взрывчатки

Фото: Will Porada / Unsplash

После начала конфликта и массовой раздачи оружия на Украине, Киев изъял у украинцев тонны взрывчатки, миллионы патронов и тысячи гранат. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью для «РБК-Украина»

«Сейчас мы стали изымать оружия гораздо больше. Это тонны взрывчатки, миллионы патронов, тысячи гранат, пистолетов. Что касается оружия, которое раздавали в начале войны, мы его сейчас не забираем у граждан. Потому что идет война, с оружием люди чувствуют себя безопаснее. Есть законопроект, чтобы провести регистрацию этого оружия и учесть его», — отметил руководитель Нацполиции.

Выговский добавил, что по окончании украинского кризиса все оружие, находящееся на руках, будет необходимо сдать в срок до 90 дней во избежание уголовной ответственности.

Ранее в невозможности точно подсчитать количество вооружения, которое находится в личном обращении украинцев, признались в Министерстве внутренних дел страны. По словам главы ведомства Игоря Клименко, цифра колеблется в размере от одного до трех миллионов единиц оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России

      Экс-продюсер Лободы назвала Пугачеву «скифским золотом»

      Неизвестный поджег квартиру бабушки российского криптоблогера

      Любитель испорченной еды рассказал о самом отвратительном блюде в жизни

      Песков сообщил о подготовке встреч Путина с Лукашенко

      В Кремле ответили на вопрос о законопроекте о конфискации имущества за фейки

      В Кремле отреагировали на удар по Донецку

      Врач предупредил о бесполезных лекарствах при простуде

      В Кремле заявили о намерении продолжать СВО для защиты людей

      Путину доложили об ударах ВСУ по Донецку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше