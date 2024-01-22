У украинцев изъяли тонны взрывчатки и миллионы патронов

Глава Нацполиции Украины Выговский: у украинцев изъяты тонны взрывчатки

После начала конфликта и массовой раздачи оружия на Украине, Киев изъял у украинцев тонны взрывчатки, миллионы патронов и тысячи гранат. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью для «РБК-Украина»

«Сейчас мы стали изымать оружия гораздо больше. Это тонны взрывчатки, миллионы патронов, тысячи гранат, пистолетов. Что касается оружия, которое раздавали в начале войны, мы его сейчас не забираем у граждан. Потому что идет война, с оружием люди чувствуют себя безопаснее. Есть законопроект, чтобы провести регистрацию этого оружия и учесть его», — отметил руководитель Нацполиции.

Выговский добавил, что по окончании украинского кризиса все оружие, находящееся на руках, будет необходимо сдать в срок до 90 дней во избежание уголовной ответственности.

Ранее в невозможности точно подсчитать количество вооружения, которое находится в личном обращении украинцев, признались в Министерстве внутренних дел страны. По словам главы ведомства Игоря Клименко, цифра колеблется в размере от одного до трех миллионов единиц оружия.

