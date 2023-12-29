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16:43, 29 декабря 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о попадании оружия к гражданам

Глава МВД Украины Клименко: на руках у граждан страны имеется много оружия

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На руках у граждан Украины имеется большое количество огнестрельного оружия. О его попадании к украинцам рассказал глава МВД республики Игорь Клименко, слова которого приводит РИА Новости.

«Касаемо оружия: его действительно на руках много. Сколько — миллион или два миллиона? Это цифры, которые приводят наши партнеры, учитывая опыт других стран, где проходили боевые действия. Есть цифры, что на руках у наших граждан по окончанию войны может быть до трех миллионов единиц оружия», — сообщил он.

При этом, по данным украинского аналитического ресурса «Опендатабот», в период с 24 февраля 2022 года по 24 ноября 2023 года было украдено или утеряно свыше 178 тысяч единиц украинского оружия. Это количество составляет 30 процентов от общего числа внесенного в реестр оружия.

В сентябре военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что реализация идеи о наличии пулемета у каждого украинца приведет к увеличению преступности внутри страны. По его словам, это ничего не поменяет в зоне спецоперации, но увеличит количество правонарушений на Украине.

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      Александр Курбатов
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