На Украине рассказали о попадании оружия к гражданам

Глава МВД Украины Клименко: на руках у граждан страны имеется много оружия

На руках у граждан Украины имеется большое количество огнестрельного оружия. О его попадании к украинцам рассказал глава МВД республики Игорь Клименко, слова которого приводит РИА Новости.

«Касаемо оружия: его действительно на руках много. Сколько — миллион или два миллиона? Это цифры, которые приводят наши партнеры, учитывая опыт других стран, где проходили боевые действия. Есть цифры, что на руках у наших граждан по окончанию войны может быть до трех миллионов единиц оружия», — сообщил он.

При этом, по данным украинского аналитического ресурса «Опендатабот», в период с 24 февраля 2022 года по 24 ноября 2023 года было украдено или утеряно свыше 178 тысяч единиц украинского оружия. Это количество составляет 30 процентов от общего числа внесенного в реестр оружия.

В сентябре военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что реализация идеи о наличии пулемета у каждого украинца приведет к увеличению преступности внутри страны. По его словам, это ничего не поменяет в зоне спецоперации, но увеличит количество правонарушений на Украине.