Раскрыто количество потерянного оружия на Украине с начала СВО

«Опендатабот»: почти 179 тысяч единиц оружия потеряно на Украине с начала СВО

Начиная с февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию (СВО), на территории Украины потеряно почти 179 тысяч единиц огнестрельного оружия. Такие данные раскрывает РИА Новости со ссылкой на портал «Опендатабот», который занимается мониторингом регистрационных данных компаний на Украине для защиты от рейдерских захватов.

В заявлении портала сказано, что с начала СВО зафиксировано 178 818 единиц утерянного и похищенного оружия — это 30 процентов от общего количества единиц, занесенных в реестр за все время. Учитываются данные как о гражданском, так и о военном оружии, добавили аналитики.

Как утверждается, большая часть оружия (80 процентов) была утеряна, а остальные 20 процентов — похищены. В реестре лидерами среди учитываемых единиц указаны АК-74 и пистолет Макарова.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко напомнил, что в первые дни после начала спецоперации власти раздали гражданам большое количество оружия. На данный момент им располагают члены территориальной обороны (ТРО) и добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Клименко также заявил, что до завершения боевых действий власти не будут изымать это оружие. Власти страны пока «не видят проблем по контролю за его использованием».

У граждан Украины сейчас зарегистрировано около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия. При этом после окончания боевых действий эта цифра может достичь трех миллионов.