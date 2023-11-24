Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:21, 24 ноября 2023Бывший СССР

Раскрыто количество потерянного оружия на Украине с начала СВО

«Опендатабот»: почти 179 тысяч единиц оружия потеряно на Украине с начала СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Начиная с февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию (СВО), на территории Украины потеряно почти 179 тысяч единиц огнестрельного оружия. Такие данные раскрывает РИА Новости со ссылкой на портал «Опендатабот», который занимается мониторингом регистрационных данных компаний на Украине для защиты от рейдерских захватов.

В заявлении портала сказано, что с начала СВО зафиксировано 178 818 единиц утерянного и похищенного оружия — это 30 процентов от общего количества единиц, занесенных в реестр за все время. Учитываются данные как о гражданском, так и о военном оружии, добавили аналитики.

Как утверждается, большая часть оружия (80 процентов) была утеряна, а остальные 20 процентов — похищены. В реестре лидерами среди учитываемых единиц указаны АК-74 и пистолет Макарова.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко напомнил, что в первые дни после начала спецоперации власти раздали гражданам большое количество оружия. На данный момент им располагают члены территориальной обороны (ТРО) и добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Клименко также заявил, что до завершения боевых действий власти не будут изымать это оружие. Власти страны пока «не видят проблем по контролю за его использованием».

У граждан Украины сейчас зарегистрировано около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия. При этом после окончания боевых действий эта цифра может достичь трех миллионов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Создатель ChatGPT мог стать жертвой сектантов, ждущих конца света из-за ИИ. Почему им верят миллиардеры и ученые?

      На Украине исключили проведение выборов в следующем году

      ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

      На Украине объявили о скорой волне демобилизации срочников

      На Украине признали провал мобилизации

      Израиль освободил 39 палестинских заключенных

      Стало известно о роли Байдена в сделке Израиля и ХАМАС

      Бывший премьер-министр Михаил Касьянов признан иноагентом

      Звезда «Папиных дочек» снялась в купальнике

      Илон Маск намекнул на суровую расправу со своими врагами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости