На Украине назвали количество находящегося у граждан оружия

Глава МВД Украины Клименко: около 1,2 миллиона единиц оружия зарегистрировано у граждан

Глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью BBC News Ukrainian заявил, что около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия зарегистрировано у граждан страны.

Клименко отметил, что, по данным европейских партнеров, после окончания боевых действий эта цифра может достичь трех миллионов.

Министр напомнил, что в первые дни после начала российской спецоперации власти раздали гражданам большое количество оружия. Сейчас им располагают члены территориальной обороны (ТРО) и добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). В связи с этим он выразил опасения, что впоследствии оружием может завладеть криминалитет.

В марте Клименко сообщил, что до завершения боевых действий украинские власти не будут изымать у населения оружие, которое было роздано после начала российской спецоперации. По его словам, все легально выданное гражданам оружие учтено в единой базе.