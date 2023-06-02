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20:24, 2 июня 2023Бывший СССР

На Украине назвали количество находящегося у граждан оружия

Глава МВД Украины Клименко: около 1,2 миллиона единиц оружия зарегистрировано у граждан

Фото: Carlos Barria / Reuters

Глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью BBC News Ukrainian заявил, что около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия зарегистрировано у граждан страны.

Клименко отметил, что, по данным европейских партнеров, после окончания боевых действий эта цифра может достичь трех миллионов.

Министр напомнил, что в первые дни после начала российской спецоперации власти раздали гражданам большое количество оружия. Сейчас им располагают члены территориальной обороны (ТРО) и добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). В связи с этим он выразил опасения, что впоследствии оружием может завладеть криминалитет.

В марте Клименко сообщил, что до завершения боевых действий украинские власти не будут изымать у населения оружие, которое было роздано после начала российской спецоперации. По его словам, все легально выданное гражданам оружие учтено в единой базе.

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