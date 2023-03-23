На Украине решили не изымать у населения оружие до завершения боевых действий

МВД Украины: у населения не будут изымать розданное оружие до завершения боевых действий

До завершения боевых действий украинские власти не будут изымать у населения оружие, которое было роздано после начала российской специальной военной операции. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, все легально выданное гражданам оружие учтено в единой базе, а руководство республики «не видит проблем по контролю за его использованием».