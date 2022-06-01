Власти Украины рассказали о росте мародерства и преступности в стране

В МВД Украины рассказали о росте мошенничества и мародерства в стране

Первый замглавы МВД Украины Евгений Енин в интервью изданию РБК-Украина рассказал, что картина преступности в стране кардинально изменилась.

По словам Енина, после начала российской спецоперации в стране на первый план вышли мародерство, мошенничество и угон автомобилей. В первые дни полицейские всех регионов столкнулись с попытками групп молодых людей ограбить ювелирные лавки и автосалоны, однако когда увидели, что стражи правопорядка «готовы применять оружие» для прекращения беспорядков, их желание нарушить закон «очень быстро утихло».

Замглавы МВД Украины подчеркнул, в последние три месяца начато расследование около восьми тысяч уголовных производств в категории «мародерство» в отношении военных и мирных граждан.

«Сейчас мы сталкиваемся и с ростом преступлений, связанных с использованием оружия. В дальнейшем эта проблема будет все более и более актуальной», — прогнозирует он.

Ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что освобождение заключенных и бесконтрольная раздача оружия на Украине привели к массовому разгулу преступности. Среди последствий решения Киева снабдить оружием гражданское население он увидел рост случаев насилия, грабежей и мародерства.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский после начала спецоперации России разрешил выдать оружие всем украинцам, желающим защитить страну. Он добавил, что готов снять санкции со всех украинцев, кто ранее попал под преследование со стороны киевских властей, если те встанут на защиту Украины.