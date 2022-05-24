Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шойгу назвал последствия бесконтрольной раздачи оружия на Украине

Шойгу связал разгул преступности на Украине с освобождением заключенных и раздачей оружия

Фото: Mikhail Tereshchenko / Reuters

Освобождение заключенных и бесконтрольная раздача оружия на Украине привели к массовому разгулу преступности. Такую связь назвал министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Среди последствий решения Киева снабдить оружием гражданское население он увидел рост случаев насилия, грабежей и мародерства.

Шойгу также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) показательно расстреливают тех, кто отказался участвовать в боевых действиях. «[Украинские военные] блокируют выход мирных граждан из городов, используя их в качестве живого щита, а в жилых кварталах рассредоточивают танки и артиллерию», — сказал министр обороны.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Ранее Шойгу заявил, что бесконтрольная раздача оружия населению и наемникам на Украине в будущем может создать угрозу для самих европейцев. Он также подчеркнул, что позиция Запада, поставляющего летальное оружие на Украину, выглядит безответственной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине
Роспотребнадзор рассказал о способах заражения оспой обезьян
На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым
Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО
Казахстан заявил о применении электрошокеров к своим туристам в Узбекистане
В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»
В Госдуме заявили о «медиагеноциде» российских СМИ
Пловец-рекордсмен одолжил деньги несовершеннолетней спортсменке и получил угрозы
Крокодил напал на игравшего на берегу реки семилетнего мальчика и убил его
В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.