Шойгу связал разгул преступности на Украине с освобождением заключенных и раздачей оружия

Освобождение заключенных и бесконтрольная раздача оружия на Украине привели к массовому разгулу преступности. Такую связь назвал министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Среди последствий решения Киева снабдить оружием гражданское население он увидел рост случаев насилия, грабежей и мародерства.

Шойгу также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) показательно расстреливают тех, кто отказался участвовать в боевых действиях. «[Украинские военные] блокируют выход мирных граждан из городов, используя их в качестве живого щита, а в жилых кварталах рассредоточивают танки и артиллерию», — сказал министр обороны.

Ранее Шойгу заявил, что бесконтрольная раздача оружия населению и наемникам на Украине в будущем может создать угрозу для самих европейцев. Он также подчеркнул, что позиция Запада, поставляющего летальное оружие на Украину, выглядит безответственной.