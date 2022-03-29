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Шойгу прокомментировал данные о поставках НАТО систем ПВО на Украину

Шойгу заявил, что Москва следит за заявлениями НАТО о поставках систем ПВО на Украину

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Москва следит за заявлениями лидеров стран НАТО о поставках самолетов и систем ПВО на Украину. Если эти планы будут реализованы, последует адекватная реакция России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 29 марта. Его комментарий приводит РИА Новости.

По мнению российского министра, бесконтрольная раздача на Украине населению и наемникам оружия в будущем может создать угрозу для самих европейцев.

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Шойгу также подчеркнул, что позиция Запада, поставляющего летальное оружие на Украину, выглядит безответственной.

Ранее глава Минобороны России заверил, что основные задачи первого этапа специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины удалось выполнить. Операция по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет продолжена, добавил он.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно 24 февраля. Такое решение принял президент России Владимир Путин. По его словам, эта мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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