Шойгу сообщил о выполнении основных задач первого этапа операции на Украине

Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены

Основные задачи первого этапа специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выполнены. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

В связи с достижением ряда целей российская армия может сосредоточиться на достижении основной задачи — освобождении республик Донбасса, пояснил Шойгу.

По его словам, специальная операция будет продолжена до достижения поставленных целей.