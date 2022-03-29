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Шойгу сообщил о выполнении основных задач первого этапа операции на Украине

Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены

Фото: Globallookpress.com

Основные задачи первого этапа специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выполнены. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

В связи с достижением ряда целей российская армия может сосредоточиться на достижении основной задачи — освобождении республик Донбасса, пояснил Шойгу.

По его словам, специальная операция будет продолжена до достижения поставленных целей.

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Анастасия Шейкина
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