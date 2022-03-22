Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль оценил ход спецоперации на Украине

Песков заявил об идущей по плану спецоперации на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, никто с самого начала не рассчитывал, что она займет пару дней.

Ранее стало известно о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Мариуполем. Войска ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ДНР заявила о «полной денацификации» 36-й бригады ВСУ
В России изменятся правила оформления ДТП
Песков назвал фейком сообщения о «трудовых лагерях» для беженцев с Украины
В России предупредили о подготовке химических провокаций украинскими военными
В Британии предложили купить дом звезды фильма «Дневники принцессы»
Известный священник напомнил о понятии «ответа за базар»
Кремль оценил ход спецоперации на Украине
Кадыров рассказал о планах провести парад в Киеве
Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом
США анонсировали новые санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.