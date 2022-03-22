Народная милиция ДНР заявила о «полной денацификации» 36-й бригады ВСУ под Мариуполем

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Мариуполем. Об этом сообщает РИА Новости.

«На мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ», — сказано в сообщении Народной милиции.

Утверждается, что войска ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris.

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