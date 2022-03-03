Путин оценил спецоперацию на Украине словами «идет в соответствии с графиком»

Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине проходит строго в соответствии с графиком. Об этом он сообщил в рамках совещания с Советом безопасности, трансляция идет на YouTube.

«Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», — отметил российский лидер, оценивая ход операции.

Ранее стало известно, что глава государства поручил выплатить всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, более 7 миллионов рублей. Он также отдал распоряжение установить дополнительную выплату в 5 миллионов рублей семьям военных, погибших на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. В течения дня лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией.