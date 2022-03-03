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Путин раскрыл размер выплат семьям погибших и раненых в операции на Украине

Президент России Путин поручил выплатить 7 млн рублей членам семей погибших на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил выплатить всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, более 7 миллионов рублей. Он также поручил установить дополнительную выплату в 5 миллионов рублей семьям военных, погибших на Украине, передает ТАСС.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего», — сказал он.

Помимо прочего, Путин поручил установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, а также других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, глава государства заявил, что получившим ранения военным предоставят льготы — страховку и пособие за ранение и контузию, а также дополнительно 3 миллиона рублей.

Российский лидер также подчеркнул, что в ходе специальной операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют как настоящие герои. Военнослужащие сражаются, чтобы никто не угрожал безопасности нашей страны, заявил он.

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Ранее Минобороны России впервые опубликовало официальные данные потерь в ходе спецоперации на Украине. С российской стороны погибли 498 военных, еще 1597 ранены. Потери украинских военных составили более 2870 убитыми и около 3700 ранеными, еще 572 солдата ВСУ сдались в плен.

24 февраля президент Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Алина Гончарова
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