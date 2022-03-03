Путин отметил мужество российских солдат в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют как настоящие герои. Это отметил президент страны Владимир Путин в рамках совещания с Советом безопасности, трансляция идет на YouTube.

По словам главы государства, выполняя поставленные задачи по защите наших людей в Донбассе, по обеспечению безопасности России, солдаты и офицеры действуют мужественно, подчеркнул Путин.

Он также добавил, что военнослужащие сражаются на Украине, чтобы никто не угрожал безопасности нашей страны.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что присвоил звание Героя России посмертно офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову. По его утверждению, звание присвоено офицеру за подвиг в ходе специальной военной операции России на Украине.

24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

