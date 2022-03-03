Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине офицеру
Путин заявил, что за подвиг присвоил звание Героя России посмертно офицеру Гаджимагомедову
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову. Об этом он сообщил во время совещания с членами Совета безопасности России, трансляцию которого публикует YouTube-канал «Россия 24».
«Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно», — сказал глава государства.
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Он отметил, что звание присвоено офицеру за подвиг в ходе специальной операции России на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).