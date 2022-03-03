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Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине офицеру

Путин заявил, что за подвиг присвоил звание Героя России посмертно офицеру Гаджимагомедову
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову. Об этом он сообщил во время совещания с членами Совета безопасности России, трансляцию которого публикует YouTube-канал «Россия 24».

«Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно», — сказал глава государства.

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Он отметил, что звание присвоено офицеру за подвиг в ходе специальной операции России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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