Российский генерал погиб в ходе операции на Украине

Во время военной спецоперации на Украине погиб замкомандующего 41-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, генерал-майор Андрей Суховецкий. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» его сослуживец Сергей Чипилев.

«Выражаем глубокие соболезнования семье Андрея Александровича», — говорится в публикации.

Суховецкому было 47 лет. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 1995 году. Как говорится на сайте Минобороны, Суховецкий прошел путь от командира взвода до начальника штаба гвардейского десантного-штурмового соединения.

Ранее стало известно о гибели еще двух россиян на Украине

О гибели на Украине двоих военнослужащих из Новосибирской области сообщил в официальном Telegram-канале губернатор региона Андрей Травников.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района», — говорится в обращении Травникова.

Руководитель области также принес соболезнования родным и близким погибших, пообещав оказать их семьям всестороннюю поддержку.

1 марта сообщалось о гибели командира российской разведроты

Как рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в ходе специальной операции на Украине погиб командир разведроты, капитан российской армии Александр Лысенко. У него остались жена и двое детей.

Губернатор выразил соболезнования близким офицера, а также пообещал выплатить по два миллиона рублей каждой проживающей на территории края семье погибших военнослужащих.

Рамзан Кадыров рассказал о первых погибших в ходе спецоперации на Украине чеченцах

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, к 1 марта в ходе спецоперации на Украине погибли два чеченских солдата. Помимо этого, еще шестеро пострадали — они имеют ранения разной степени тяжести.

Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность стран. У них был приказ — минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили... Рамзан Кадыров глава Чечни

Потери российских войск на Украине впервые прокомментировали в Кремле

Кремль считает большим горем потери российских войск в ходе операции по демилитаризации Украины, заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков. Он также выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что восхищается стойкостью и мужеством офицеров и солдат.

В среду, 2 марта, Министерство обороны России впервые опубликовало официальные данные потерь в ходе спецоперации на Украине. По информации ведомства, с российской стороны погибли 498 военных, еще 1597 ранены. Потери украинских военных составили более 2870 убитыми и около 3700 ранеными, еще 572 солдата ВСУ сдались в плен.