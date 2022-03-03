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Кремль назвал потери российских войск на Украине большим горем

Песков назвал потери российских войск в ходе операции на Украине большим горем

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Кремль считает большим горем потери российских войск в ходе операции по демилитаризации Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что восхищается стойкостью и мужеством военных.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля добавил, что пока не может сказать, когда в России будет введен общенациональный день траура.

В среду, 2 марта, Министерство обороны России впервые опубликовало официальные данные потерь с российской стороны. По информации ведомства в ходе спецоперации погибли 498 военных, еще 1597 ранены. Потери украинской стороны составили более 2870 убитыми и около 3700 ранеными, еще 572 солдата ВСУ сдались в плен.

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Роман Кирьянов
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