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01:47, 13 июля 2026Россия

Число уничтоженных за неделю над Россией украинских БПЛА подсчитали

РИА Новости: Средства ПВО за неделю сбили 4830 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю перехватили и сбили в небе над Россией 4830 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Число уничтоженных целей подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА были сбиты 8 и 10 июля. В эти дни средства ПВО сбили 903 и 821 беспилотника соответственно. Большая часть атак пришлась на европейскую часть России, отмечает агентство.

12 июля сообщалось, что Украина выпустила по Москве около 300 беспилотников за сутки — эта атака стала одной из крупнейших.

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