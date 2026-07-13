Число уничтоженных за неделю над Россией украинских БПЛА подсчитали

РИА Новости: Средства ПВО за неделю сбили 4830 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю перехватили и сбили в небе над Россией 4830 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Число уничтоженных целей подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА были сбиты 8 и 10 июля. В эти дни средства ПВО сбили 903 и 821 беспилотника соответственно. Большая часть атак пришлась на европейскую часть России, отмечает агентство.

12 июля сообщалось, что Украина выпустила по Москве около 300 беспилотников за сутки — эта атака стала одной из крупнейших.