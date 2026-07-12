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19:01, 12 июля 2026Россия

Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших

Украина выпустила по Москве около 300 беспилотников за сутки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / Reuters

Украина выпустила по Москве около 300 беспилотников за сутки — эта атака стала одной из крупнейших. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, проведенный анализ данных, обнародованных мэром Москвы Сергеем Собяниным, показывает, что последняя атака БПЛА на город стала одной из крупнейших за несколько лет.

За эти сутки на Москву направлялось около 300 беспилотников. 45 из них сбили на подлете к городу, а остальные были уничтожены на дальних подступах.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 36 летевших на Москву дронов.

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