Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших

Украина выпустила по Москве около 300 беспилотников за сутки

Украина выпустила по Москве около 300 беспилотников за сутки — эта атака стала одной из крупнейших. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, проведенный анализ данных, обнародованных мэром Москвы Сергеем Собяниным, показывает, что последняя атака БПЛА на город стала одной из крупнейших за несколько лет.

За эти сутки на Москву направлялось около 300 беспилотников. 45 из них сбили на подлете к городу, а остальные были уничтожены на дальних подступах.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 36 летевших на Москву дронов.