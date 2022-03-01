Командир российской разведроты погиб на Украине

Капитан российской армии Александр Лысенко погиб в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор выразил близким военного соболезнования. Он отметил, что у Лысенко остались жена и двое детей. Кондратьев также пообещал выплатить два миллиона рублей близким капитана и каждой проживающей на территории края семье погибших военнослужащих.

«Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины», — написал Кондратьев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о первых потерях среди чеченских военных в ходе российской специальной операции по защите Донбасса — погибли два чеченских солдата. О гибели российских военнослужащих сообщали и губернаторы Астраханской и Ульяновской областей, а также глава Калмыкии.