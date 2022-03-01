Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Командир российской разведроты погиб на Украине

Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил о гибели командира разведроты на Украине

Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Капитан российской армии Александр Лысенко погиб в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор выразил близким военного соболезнования. Он отметил, что у Лысенко остались жена и двое детей. Кондратьев также пообещал выплатить два миллиона рублей близким капитана и каждой проживающей на территории края семье погибших военнослужащих.

«Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины», — написал Кондратьев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о первых потерях среди чеченских военных в ходе российской специальной операции по защите Донбасса — погибли два чеченских солдата. О гибели российских военнослужащих сообщали и губернаторы Астраханской и Ульяновской областей, а также глава Калмыкии.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Элла Саад
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны России предупредило об ударе по технологическим объектам СБУ
Популярная пляжная страна отменила ПЦР-тесты для привитых туристов
Netflix остановил работу над российскими оригинальными проектами
МВД нашло в даркнете объявления с заказами терактов против России
Командир российской разведроты погиб на Украине
Минобороны призвало живущих возле объектов СБУ киевлян покинуть дома
Бывший чиновник Росимущества пойдет под суд по делу о взятке в 50 млн рублей
Москалькова обратилась к омбудсмену Украины
В Москве маленький ребенок попал в больницу после нападения корги
Раскрыты подробности о сбитой ракете в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.