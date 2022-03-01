Губернатор российского региона раскрыл потери в войсках ВДВ

В ходе операции по демилитаризации Украины погибли два бойца из 31-й бригады воздушно-десантных войск, расквартированной в Ульяновской области. Об этом он сообщил губернатор Алексей Русских на заседании областного правительства, трансляция которого есть на официальном Youtube-канале властей региона.

Он предложил коллегам почтить память воинов минутой молчания. Имена бойцов губернатор раскрывать не стал.

Ранее о гибели двух бойцов из Чечни сообщил глава региона Рамзан Кадырова. Еще шестеро, по его словам, получили ранения различной степени тяжести.

В воскресенье, 27 февраля, Министерство обороны сообщило, что российские войска несут некоторые потери, однако в ведомстве не назвали точных чисел, при этом подчеркнув, что украинская сторона конфликта получает кратно больший урон.