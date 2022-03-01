Кадыров рассказал о первых погибших чеченцах в ходе спецоперации на Украине

В ходе российской специальной операции по защите Донбасса есть первые потери среди чеченских военных. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале во вторник, 1 марта.

В своем сообщении он отметил, что погибли два чеченских солдата. Помимо этого, еще шестеро пострадали — они имеют ранения разной степени тяжести.

«Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность стран. У них был приказ — минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили...» — заявил глава Чечни.

Утром в четверг, 24 февраля, было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Позднее глава Чечни собрал в центре Грозного около 12 тысяч бойцов силовых структур и отметил, что эти добровольцы готовы выехать на спецоперацию на любой территории, чтобы обезопасить Россию. Кадыров также призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.