Кадыров собрал в центре Грозного 12 тысяч силовиков

Чеченские силовики готовы выполнить любой приказ, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Как сообщает ТАСС, он собрал в центре Грозного около 12 тысяч бойцов силовых структур региона.

«Мы еще раз собрались, чтобы показать, что мы поддерживаем полностью решение Верховного главнокомандующего и мы не подведем, мы выполним любой приказ, мы готовы на это, мы готовились, готовы и будем готовиться всегда. (...) Около 12 тысяч [собрались в Грозном], а так по списку у нас 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за наше государство», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что добровольцы готовы выехать на любую спецоперацию на любой территории, чтобы обезопасить Россию. При этом Кадыров подчеркнул, что «пока никого не перебрасываем». «Наши сотрудники выполняют поставленные задачи верховным главнокомандующим на своих объектах, где должны быть», — объяснил он.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.