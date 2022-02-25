Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом в пятницу, 25 февраля, пишет РИА Новости.

«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему... и попросил извинений», — сказал Кадыров, выступая перед силовиками.

Ранее стало известно, что глава Чечни собрал в центре Грозного 12 тысяч силовиков, которые готовы выполнить любой приказ.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. 24 февраля глава государства сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшее, заявил, что полностью поддерживает решение Путина. Глава Чечни счел признание республик единственным выходом из политического тупика, «куда загнала всех Украина и ее покровители».

