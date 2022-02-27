Минобороны России сообщило о жертвах и раненых в ходе операции в Донбассе

Минобороны России сообщило о жертвах и раненых в ходе спецоперации России в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач военной операции. «К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — добавил Конашенков.

По его словам, российские военные продолжат достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим Украины.

Ранее 27 февраля Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили почти 1000 объектов военной инфраструктуры Украины в ходе специальной операции в Донбассе. В частности, было уничтожено 38 самолетов — восемь в воздухе и 28 на земле. Также военные сбили семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов и две тактические ракеты «Точка-У».