Минобороны России отчиталось об уничтожении почти 1000 военных объектов Украины

Вооруженные силы России уничтожили почти 1000 объектов военной инфраструктуры Украины в ходе специальной операции в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве отчитались, что российские военнослужащие поразили в общей сложности 975 военных объектов. В частности, было уничтожено 38 самолетов — восемь в воздухе и 28 на земле. Также военные сбили семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов и две тактические ракеты «Точка-У».

По словам Конашенкова, в ходе спецоперации также были уничтожены 223 танка и других бронированных машин, 39 систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 радиолокационных станций, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса».

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.