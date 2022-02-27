Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны России отчиталось об уничтожении почти 1000 военных объектов Украины

Минобороны сообщило, что 36 самолетов и 223 танка уничтожены в ходе операции в Донбассе

Фото: Vadim Yakubyonok / Reuters

Вооруженные силы России уничтожили почти 1000 объектов военной инфраструктуры Украины в ходе специальной операции в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве отчитались, что российские военнослужащие поразили в общей сложности 975 военных объектов. В частности, было уничтожено 38 самолетов — восемь в воздухе и 28 на земле. Также военные сбили семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов и две тактические ракеты «Точка-У».

По словам Конашенкова, в ходе спецоперации также были уничтожены 223 танка и других бронированных машин, 39 систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 радиолокационных станций, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса».

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о блокировании Херсона и Бердянска российскими военными
Обладатель Кубка Стэнли выступил за запрет россиян в НХЛ
Появились подробности о состоянии Жириновского после медикаментозного сна
Минобороны России отчиталось об уничтожении почти 1000 военных объектов Украины
В Минобороны заявили о сдавшемся ракетном полке ВСУ с «Буками»
В Белоруссии началось голосование на конституционном референдуме
Минобороны России сообщило об ударах батальона «Азов» по школе в Мариуполе
Психолог раскрыла методы борьбы с повышенной тревожностью
Ученые обнаружили способ борьбы с сердечной недостаточностью
Страны АСЕАН выступили с заявлением по ситуации вокруг Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.