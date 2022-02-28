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Глава Калмыкии сообщил о гибели уроженца республики в спецоперации в Донбассе

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели солдата в ходе спецоперации в Донбассе
Константин Манджиев

Константин Манджиев. Фото: @batukhasikov

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в Instagram о гибели уроженца республики Константина Манджиева «при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса».

«При исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса трагически погиб наш земляк, сержант контрактной службы Вооруженных Сил Российской Федерации Константин Юрьевич Манджиев», — написал глава республики. Хасиков подчеркнул, что погибший избрал путь воина и защитника мира.

Глава Калмыкии принес глубокие соболезнования семье Манджиева и заявил, что сержант «навсегда останется примером мужества».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о жертвах и раненых среди российских военнослужащих в ходе спецоперации в Донбассе. Вместе с тем он подчеркнул, что потерь с российской стороны многократно меньше уничтоженных националистов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду совершавших преступления против мирных жителей.

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Алина Гончарова
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