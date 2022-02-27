Россия и Украина проведут переговоры в Белоруссии

Делегации России и Украины приступят к переговорам в Гомельской области на белорусско-украинской границе. Как сообщает «Sputnik Беларусь», встреча будет проходить в пункте пропуска Александровка (с украинской стороны — Вильча).

Российская делегация с утра ждала украинских переговорщиков

Российская делегация прибыла в Белоруссию еще утром 27 февраля. Выступая перед журналистами, глава группы российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва будет ждать ответа Украины по переговорам до 15:00 по Москве. Чиновник также предупредил, что в случае отказа Киева от переговоров с Москвой вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне.

Для нас каждый час — это спасенные жизни наших братьев, украинских граждан и спасенные жизни тех украинских солдат, которые пока находятся на линии противостояния Владимир Мединский глава российской делегации

По истечении крайнего срока стало известно, что Украина все-таки подтвердила свое участие в переговорах. Обе делегации направились к месту проведения переговоров. Российская сторона представлена Мединским, а также замглавы МИД Андреем Руденко и замминистра обороны Александром Фоминым. Украинскую делегацию возглавил замглавы МИД Николай Точицкий.

Отмечалось, что отправить своих представителей на встречу украинского президента Владимира Зеленского уговорил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора. Позже он также попросил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы его делегация задержалась в Гомеле и дождалась прибытия украинских переговорщиков.

Стороны обменялись взаимными требованиями

По заявлениям украинской стороны, переговоры проходят без предварительных условий. В то же время Россия ранее настаивала на том, что переговоры с Киевом станут возможными только после того, как Вооруженные силы Украины сложат оружие и прекратят сопротивление.

Руденко, представляющий российский МИД на переговорах, заявил, что в центре переговоров будут «демилитаризация и денацификация Украины», названные в качестве задач российской спецоперации в Донбассе. Украинский посол Турции Василий Боднар, в свою очередь, сообщил, что Киев потребует от Москвы прекращения боевых действий и вывода российских войск.

Украина отказывалась проводить переговоры в Белоруссии

Встреча состоялась по инициативе Зеленского. В ночь на 25 февраля он рассказал, что так и не получил внятного ответа от западных лидеров о том, вступит ли Украина в НАТО или нет. Политик заявил, что готов обсудить с Москвой гарантии безопасности и нейтральный статус Украины.

Изначально встречу планировали организовать в Минске, однако 27 февраля Зеленский возразил против проведения переговоров на территории Белоруссии, поскольку, по его словам, оттуда «летят ракеты». В качестве альтернатив он назвал Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул и Баку. По словам российской стороны, в конечном итоге Киев предложил встретиться в Гомеле, куда и отправились российские переговорщики.

Скажу честно, я не верю в результат этой встречи, но пусть попробуют Владимир Зеленский президент Украины

Российская операция в Донбассе идет четвертый день

Путин сообщил о начале спецоперации в Донбассе ранним утром 24 февраля. На Украине было введено военное положение, власти разорвали дипломатические отношения с Москвой.

975 объектов военной инфраструктуры Украины уничтожено с начала российской спецоперации в Донбассе (на утро 27 февраля)

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», что российские военнослужащие уничтожили 38 самолетов — восемь в воздухе и 28 на земле. Также были сбиты семь вертолетов, 11 беспилотнников и две тактические ракеты «Точка-У».

В ведомстве добавили, что военные также уничтожили 223 танка и других бронированных машин, 39 систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 радиолокационных станций, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса».