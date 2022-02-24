Зеленский объявил о введении военного положения во всей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. С этим сообщением он обратился к украинцам в своем официальном Telegram-канале.

«Мы вводим военное положение на территории всей Украины», — заявил Зеленский в своем обращении, подчеркнув, что российские войска ранее нанесли удары по ряду украинских объектов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса. Лидер США Джо Байден в ответ обвинил РФ в «неоправданной атаке на украинский народ».