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Зеленский объявил о введении военного положения во всей Украине

Президент Украины Зеленский: мы вводим военное положение на территории всей страны

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. С этим сообщением он обратился к украинцам в своем официальном Telegram-канале.

«Мы вводим военное положение на территории всей Украины», — заявил Зеленский в своем обращении, подчеркнув, что российские войска ранее нанесли удары по ряду украинских объектов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса. Лидер США Джо Байден в ответ обвинил РФ в «неоправданной атаке на украинский народ».

Марина Совина
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