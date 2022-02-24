Президент США Джо Байден обвинил Россию в неоправданной атаке на украинский народ, пишет РИА Новости.

Байден заявил, что президент России Владимир Путин выбрал войну, которая «приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям» и назвал атаку российских военных неспровоцированной и неоправданной.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.