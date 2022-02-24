Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден обвинил Россию в неоправданной атаке на украинский народ

Президент США Байден: Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим жертвам
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден обвинил Россию в неоправданной атаке на украинский народ, пишет РИА Новости.

Байден заявил, что президент России Владимир Путин выбрал войну, которая «приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям» и назвал атаку российских военных неспровоцированной и неоправданной.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе
Россияне раскрыли свое отношение к четырехдневке
Диетолог предупредила о возможном «замедлении» мозга из-за кофе
Взрывы в Харькове попали на видео
Путин предрек желание украинских неонацистов пробраться с войной в Крым
Байден обвинил Россию в неоправданной атаке на украинский народ
Главнокомандующий ВСУ заявил о создании в стране «колоссальной силы»
Байден пообещал жесткий ответ на спецоперацию России в Донбассе
Лидер группы «Бахыт-Компот» назвал «панковские» места Москвы
В районе аэропорта Борисполь прозвучали взрывы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.