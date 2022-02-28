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В Минобороны рассказали о пораженных объектах военной инфраструктуры Украины

Минобороны России заявило, что были поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины

Фото: Reuters

Всего с начала военной операции Вооруженными силами России были поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Из них: 31 пункт управления и узел связи Вооруженных сил Украины, пояснил представитель министерства.

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Кроме того, по словам Конашенкова, удалось уничтожить 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.

Генерал-майор подчеркнул, что российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над территорией Украины.

Российские воздушно-космические силы за минувшие сутки уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», а также три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе, указал Конашенков.

Утром в четверг, 24 февраля, было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

В настоящее время Россия и Украина хотят провести переговоры по урегулированию конфликта. 28 февраля должна состояться встреча обеих сторон в Гомельской области.

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Анна Щербакова
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