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Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины

Минобороны: боевая авиация РФ завоевала господство в воздухе над территорией Украины

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Боевая авиация России завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель министерства обороны страны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что российские воздушно-космические силы за минувшие сутки уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», а также три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.

По словам Конашенкова, всего с начала операции уничтожено 314 танков и других бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 274 единицы военной автомобильной техники.

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Юлия Ямпольская
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