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Минобороны России обратилось к украинцам

В Минобороны России заявили, что киевляне могут беспрепятственно покинуть город

Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС

Украинцы, проживающие в Киеве, могут беспрепятственно покинуть город. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель министерства указал, что мирные жители могут покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. «Данное направление открыто и безопасно», — отметил Конашенков.

В Минобороны напомнили, что военная операция России не угрожает гражданскому населению. Целью Вооруженных сил (ВС) являются только военные объекты.

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Варвара Кошечкина
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