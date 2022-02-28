Минобороны России обратилось к украинцам

Украинцы, проживающие в Киеве, могут беспрепятственно покинуть город. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель министерства указал, что мирные жители могут покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. «Данное направление открыто и безопасно», — отметил Конашенков.

В Минобороны напомнили, что военная операция России не угрожает гражданскому населению. Целью Вооруженных сил (ВС) являются только военные объекты.

О начале военной операции по защите Донбасса стало известно в четверг, 24 февраля, после обращения президента Владимира Путина к россиянам. По его словам, к этому Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).