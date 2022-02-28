В офисе Зеленского назвали главную цель переговоров с Россией

Главной целью переговоров России и Украины является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, заявили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

«Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», — говорится в сообщении офиса Зеленского.

Ранее стал известен состав украинской делегации. Так, на переговорах с российской стороной Украину будут представлять министр обороны страны Алексей Резников, замглавы МИД республики Николай Точицкий, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, депутат украинского парламента Рустем Умеров и первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Андрей Костин.

Российско-украинские переговоры пройдут в Белоруссии 28 февраля. Начало встречи назначено на 12:00 по московскому времени.