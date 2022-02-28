На Украине раскрыли состав делегации на переговорах с Россией

На Украине раскрыли состав делегации, которая будет вести переговоры с Россией. Об этом сообщили в офисе президента республики, передает РИА Новости.

Там заявили, что в переговорах с российской стороной примут участие министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы МИД республики Николай Точицкий, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, депутат украинского парламента Рустем Умеров и первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Андрей Костин.