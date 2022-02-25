Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Офис Зеленского заявил о готовности обсудить с Россией нейтральный статус Киева

Офис Зеленского заявил о готовности Украины к переговорам о нейтральном статусе

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности. Об этом сообщается в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, которое имеется в распоряжении РБК.

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение», — уточнил представитель президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что «боевые действия нужно прекращать».

Подоляк сослался на недавнее обращение Зеленского и напомнил, что тот указал на неготовность европейских стран поддержать Киев и увидеть его в НАТО. Советник подчеркнул, что Украина, в отличие от Европы, «не боится», как «не боится» обсуждать с Россией нейтральный статус и гарантии. «Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением», — добавил он, задавшись вопросом о том, кто и как сможет гарантировать безопасность Киева и выполнение договоренностей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС
Россия ограничила воздушное пространство для самолетов Великобритании
Глава крымского парламента обратился к Украине с предложением
Внедрение роботов связали с повышенной смертностью
Финский «Йокерит» снялся с КХЛ
Зеленский останется в Киеве
В Германии задумались об отправке военных и ракет для усиления НАТО на востоке
В Минобороны сообщили о сдавшихся украинских военных на острове Змеиный
Российские банки решили массово наказать должников за мнимую роскошь
Раскрыта схема мошенничества с квартирами умерших россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.