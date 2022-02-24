Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина начала эвакуацию посольства из Москвы

МИД Украины сообщил, что начал эвакуацию сотрудников посольства в России

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

МИД Украины сообщил, что начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы. Заявление опубликовано на сайте министерства.

«МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покатило для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве», — сказано в заявлении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ.

МИД России заявил, что разрыв отношений является «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей». «Это не наш выбор», — сказали в министерстве.

При этом консульские отношения между двумя странами сохранятся.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила о переходе 46 украинских пограничников в Россию
Столтенберг подтвердил решение НАТО разместить силы реагирования в Европе
Ряд крупнейших международных авиакомпаний отказались от полетов на Украину
Две несовершеннолетние школьницы стали жертвами домогательств приезжих в Москве
«Макдоналдс» объявил о закрытии ресторанов на Украине
На страницу телеканала «Звезда» в Facebook наложили ограничения
В российском регионе привлекли казаков для охраны приграничных территорий
Внутри квазара обнаружили две сверхмассивные черные дыры в процессе слияния
На Украине сообщили о сжигающих документы сотрудниках СБУ
Макрон прокомментировал военную операцию России в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.