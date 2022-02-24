Украина начала эвакуацию посольства из Москвы

МИД Украины сообщил, что начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы. Заявление опубликовано на сайте министерства.

«МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покатило для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве», — сказано в заявлении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ.

МИД России заявил, что разрыв отношений является «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей». «Это не наш выбор», — сказали в министерстве.

При этом консульские отношения между двумя странами сохранятся.