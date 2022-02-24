МИД России прокомментировал решение Украины разорвать дипотношения

В МИД России прокомментировали решение Украины разорвать дипломатические отношения, передает РИА Новости.

«Это не наш выбор», — заявили агентству во внешнеполитическом ведомстве.

Москва считает, что разрыв дипотношений стал «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ.

Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили, что их цель — выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Народная милиция ЛНР сообщила, что перешла линию соприкосновения.