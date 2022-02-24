В ДНР назвали цель своих вооруженных сил

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин назвал цель Вооруженных сил республики. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что первоочередной задачей для ДНР сейчас является выход на административные границы Донецкой области. «Потому что Донецкая народная республика и Луганская народная республика — они в административных границах тех областей, которые были до 14-го года», — объяснил Басурин.

Ранее представитель НМ ДНР сообщал, что подразделения республики не ведут наступательные действия в Донбассе. При этом он призвал украинских военнослужащих прислушаться к словам президента России Владимира Путина и сложить оружие.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».