Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР назвали цель своих вооруженных сил

Представитель НМ ДНР Басурин назвал выход на границы Донецкой области целью ВС республики

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин назвал цель Вооруженных сил республики. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что первоочередной задачей для ДНР сейчас является выход на административные границы Донецкой области. «Потому что Донецкая народная республика и Луганская народная республика — они в административных границах тех областей, которые были до 14-го года», — объяснил Басурин.

Ранее представитель НМ ДНР сообщал, что подразделения республики не ведут наступательные действия в Донбассе. При этом он призвал украинских военнослужащих прислушаться к словам президента России Владимира Путина и сложить оружие.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о бегстве украинских военных
Лукашенко заявил о непричастности белорусских войск к операции в Донбассе
На Украине разрешили выдавать оружие «готовым защищать страну» ветеранам
Политолог предрек миграцию части украинцев в Европу
В Госдуме заявили о действиях Путина строго в рамках полномочий
Самолет Элтона Джона совершил аварийную посадку
На дорогах Москвы и Подмосковья появился опасный черный лед
Пять международных авиакомпаний отменили все рейсы на Украину
Россиянам пообещали рост зарплат
В ДНР назвали цель своих вооруженных сил
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.