Мирошник: Отставки Федорова и Сырского на Украине связаны с внешними группами влияния

Увольнение с должностей главы Минобороны Украины Михаила Федорова и главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Александра Сырского связаны с группами влияния за пределами республики. Такую причину происходящего назвал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, его цитируют «Известия».

«Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Зеленским», — утверждает дипломат.

По его словам, главной задачей остается разделение выделенного Украине бюджета — в этом году он составил 100 миллиардов долларов.

В июле министр обороны Украины Михаил Федоров был отправлен в отставку. Сообщалось, что одной из причин его увольнения являлись постоянные конфликты с главкомом ВСУ. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты. Митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.