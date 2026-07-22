Зумеры в России захотели подработать летом

Каждый четвертый россиянин от 18 до 24 лет запланировал подработать летом

Каждый четвертый россиянин от 18 до 24 лет запланировал подработать летом, О том, что зумеры захотели заниматься фрилансом, сезонными или временными проектами, но не выходить на полную ставку, сообщили «Ленте.ру» аналитики hh.ru.

Как показали опросы, 24 процента молодых россиян планируют подрабатывать. При этом полностью отказаться от работы на лето готовы лишь три процента молодых людей — это самый низкий показатель среди всех возрастных групп.

Большинство молодых специалистов не готовы полностью отказываться от имеющейся стабильной работы, несмотря на интерес к более гибким форматам занятости. Семь из десяти опрошенных (67 процентов) заявили, что не рассматривают формат «карьерных каникул» и не хотят рисковать доходом или рабочим местом.

«Для поколения зумеров сегодня характерен прагматичный подход к карьере. Даже те, кто рассматривает возможность взять паузу в работе, чаще не готовы полностью отказываться от заработка: 22 процента рассчитывают на доход от подработок или фриланса, еще почти половина респондентов (49 процентов) намерена использовать накопления, 14 процентов — отпускные, и лишь 10 процентов надеются на финансовую поддержку семьи», — пояснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Главной причиной, которая могла бы подтолкнуть молодежь к длительному перерыву в работе, остается эмоциональное истощение. Если бы появилась возможность взять «карьерные каникулы» на два-три месяца, 38 процентов сделали бы это ради восстановления от работы. Еще 16 процентов использовали бы это время для учебы и получения новых навыков, а 8 процентов — для путешествий.

Как заявила ранее директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова, 42 процента зумеров и 45 процентов миллениалов сослались на выгорание как на одну из причин ухода с работы. При этом, как подчеркнула Остроносова, миллениалы чаще смиряются с длинными согласованиями и устаревшими регламентами и в итоге выгорают. Зумеры терпят такое положение дел с куда меньшей охотой и увольняются.