Названы главные причины увольнений зумеров и миллениалов

«Стахановец»: Миллениалы увольняются из-за перегрузок, а зумеры — из-за жесткого контроля

В России 83,7 процента наемных работников трудятся на пределе психических и физических возможностей. Об этом заявила директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова. Ее процитировала «Газета.Ru».

По ее словам, 42 процента зумеров и 45 процентов миллениалов сослались на выгорание как на одну из причин ухода с работы. При этом, как подчеркнула Остроносова, миллениалы чаще смиряются с длинными согласованиями и устаревшими регламентами и в итоге выгорают. Зумеры терпят такое положение дел с куда меньшей охотой и увольняются. Это связано с тем, что миллениалы в свое время застали переход к цифровому миру и адаптировались. Для зумеров же цифровая реальность с ее мгновенным доступом, отсутствием посредников и горизонтальными коммуникациями была нормой с самого начала.

По словам Остроносовой, нельзя говорить о единой стратегии удержания кадров. Зумерам нужны гибкость, прозрачные правила и оперативная обратная связь. Справедливое вознаграждение, признание заслуг и исключение переработок — условия для сохранения сотрудника-миллениала.

Ранее стало известно, что свыше 50 процентов зумеров назвали переписку экономией времени и признались в игнорировании внезапных звонков по работе. Кроме того, снизился средний срок работы зумеров на одной должности, так как большая часть представителей этого поколения считает ее «ситуативными отношениями».