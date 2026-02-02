Зумеры признались в игнорировании внезапных звонков по работе

«Сумма Элементов»: Больше половины зумеров называют переписку экономией времени

Больше половины зумеров называют переписку экономией времени. В игнорировании внезапных звонков по работе представители поколения признались в опросе компании «Сумма Элементов», копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 1,3 тысячи опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет. Большинство опрошенных заявили, что обсуждение в чате для них предпочтительнее звонка.

Так, 35 процентов зумеров ответили, что рабочие звонки не вызывают у них дискомфорта. Почти четверть (24 процентов) предпочитают перевести обсуждение в чат. 16 процентов отвечают на звонки, но испытывают при этом стресс. Также часть опрошенных игнорируют звонки, отвечая лишь в случае, когда звонок был согласован (18 процентов) или (7 процентов) когда звонит руководитель.

«В целом поколение зумеров проявляет толерантность к разным форматам коммуникации. 43 процента с пониманием относятся к звонящим, считая, что те просто хотят решить вопрос быстрее. Почти треть опрошенных объясняют такой формат общения привычкой. Грубым вмешательством в личное пространство звонки сочли лишь 10 процентов респондентов, а 9 процентов ответили, что это отвлекает их от приоритетных задач. Есть и те, кто убежден, что причина внезапных звонков в том, что звонящему сложно излагать свои мысли письменно (7 процентов)», — отмечают авторы исследования.

Зумеры сокращают дистанцию и переходят к живому диалогу чаще вынужденно: когда им нужно быстрее решить вопрос (21 процент), долго нет ответа в чате (12 процентов) и в случае чрезвычайного происшествия (15 процентов). Однако, как показало исследование, число тех, кто любит поговорить и кто предпочитает только писать, равное — по 26 процентов.

Переписку в чатах объясняют тем, что она экономит время на разговорах (26 процентов), возможностью отследить историю взаимодействия (18 процентов) и обдумать свой ответ (14 процентов). Каждый десятый участник опроса ценит чаты за возможность отвечать в удобное время.

Как показал опрос New York Post (NYP), средний срок работы зумеров на одной должности снизился, так как большая часть поколения считает ее «ситуативными отношениями». Сейчас появилось поколение работников, которые относятся к своей карьере как к сделке, гонясь за гибкостью и краткосрочными выгодами в ущерб гарантиям занятости и корпоративным льготам. В результате они стали меньше работать на одном месте — средняя продолжительность трудоустройства сократилась до 1,8 года.