Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:53, 12 января 2026Экономика

Зумеры стали чаще менять место работы

NYP: Средний срок работы зумеров на одной должности снизился до 1,8 года
Вячеслав Агапов

Фото: Freepik

Средний срок работы зумеров на одной должности снизился, так как большая часть поколения считает ее «ситуативными отношениями». Об этом по итогам опроса сообщает New York Post (NYP).

По мнению исследователей, в результате появилось поколение работников, которые относятся к своей карьере как к сделке, гонясь за гибкостью и краткосрочными выгодами в ущерб гарантиям занятости и корпоративным льготам. В результате они стали меньше работать на одном месте — средняя продолжительность трудоустройства сократилась до 1,8 года.

Более половины (60 процентов) поколения Z назвали свою работу краткосрочным сотрудничеством, которое они изначально не планировали продолжать. Почти каждый второй (47 процентов) планирует уволиться в течение года, а почти каждый четвертый готов уволиться без предупреждения. Треть из них (30 процентов) уволились без предупреждения, двухнедельного уведомления или прощального письма.

«Поколение Z, в отличие от предыдущих поколений, не готово оставаться на работе, которая противоречит их ценностям, даже если это означает нестабильность», — заявила Кристина Мюллер, эксперт по психическому здоровью на рабочем месте.

Материалы по теме:
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность. Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность.Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
7 сентября 2025
Из офиса — на яхту к миллиардерам. Зачем зумеры отказываются от карьеры и идут работать няньками у богачей?
Из офиса — на яхту к миллиардерам.Зачем зумеры отказываются от карьеры и идут работать няньками у богачей?
6 декабря 2025

Некоторые полностью отказываются от работы с 9 до 17 часов в пользу фриланса и подработок, связанных с творчеством. Для дополнительного заработка четверть зумеров (26 процентов) используют онлайн-ставки, а 14 процентов — ведут канал на OnlyFans.

Кевин Лейхт, профессор социологии в Университете Иллинойса, сказал, что отстраненное отношение поколения Z к работе формировалось десятилетиями, и эпоха, когда человек работал в одной компании 30 с лишним лет, закончилась. При том представители поколения Z, часто меняющие работу, на 65 процентов чаще жалуются на выгорание, худший баланс между работой и личной жизнью и низкую удовлетворенность, нежели коллеги, которые работают на одном месте долгое время.

Как заявила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, негативное отношение зумеров к труду усиливает кадровый голод в России. Соискатели разных возрастов по-разному подходят к выбору работодателя: молодежь до 35 лет больше ориентирована на рост, в то время как соискатели 45+ чаще выбирают стабильность и комфорт. Мотивация зумеров также отличается от более старших соискателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самая красивая террористка» отправится в колонию на десятки лет. За что получила срок экс-чиновница из Белгородской области?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Леонардо Ди Каприо жестко высмеяли за романы с молодыми женщинами

    Названа проблема создания единой 100-тысячной армии в Европе

    Россиянка отправилась поздравить родственницу с Новым годом и исчезла

    Московские коммунальщики собрали почти миллион кубометров снега за два дня

    Российский боец рассказал о самом страшном из увиденного в зоне СВО

    В России собрались строить новые мощности для хранения топлива

    Москвичка нашла необычный способ застолбить за собой парковочное место

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok