Зумеры стали чаще менять место работы

Средний срок работы зумеров на одной должности снизился, так как большая часть поколения считает ее «ситуативными отношениями». Об этом по итогам опроса сообщает New York Post (NYP).
По мнению исследователей, в результате появилось поколение работников, которые относятся к своей карьере как к сделке, гонясь за гибкостью и краткосрочными выгодами в ущерб гарантиям занятости и корпоративным льготам. В результате они стали меньше работать на одном месте — средняя продолжительность трудоустройства сократилась до 1,8 года.
Более половины (60 процентов) поколения Z назвали свою работу краткосрочным сотрудничеством, которое они изначально не планировали продолжать. Почти каждый второй (47 процентов) планирует уволиться в течение года, а почти каждый четвертый готов уволиться без предупреждения. Треть из них (30 процентов) уволились без предупреждения, двухнедельного уведомления или прощального письма.
«Поколение Z, в отличие от предыдущих поколений, не готово оставаться на работе, которая противоречит их ценностям, даже если это означает нестабильность», — заявила Кристина Мюллер, эксперт по психическому здоровью на рабочем месте.
Некоторые полностью отказываются от работы с 9 до 17 часов в пользу фриланса и подработок, связанных с творчеством. Для дополнительного заработка четверть зумеров (26 процентов) используют онлайн-ставки, а 14 процентов — ведут канал на OnlyFans.
Кевин Лейхт, профессор социологии в Университете Иллинойса, сказал, что отстраненное отношение поколения Z к работе формировалось десятилетиями, и эпоха, когда человек работал в одной компании 30 с лишним лет, закончилась. При том представители поколения Z, часто меняющие работу, на 65 процентов чаще жалуются на выгорание, худший баланс между работой и личной жизнью и низкую удовлетворенность, нежели коллеги, которые работают на одном месте долгое время.
Как заявила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, негативное отношение зумеров к труду усиливает кадровый голод в России. Соискатели разных возрастов по-разному подходят к выбору работодателя: молодежь до 35 лет больше ориентирована на рост, в то время как соискатели 45+ чаще выбирают стабильность и комфорт. Мотивация зумеров также отличается от более старших соискателей.