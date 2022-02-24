В ДНР заявили об отсутствии атаки со своей стороны

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) сообщают об отсутствии атаки со своей стороны. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции региона Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

«В настоящее время подразделения ДНР не ведут наступление», — заметил он.

Басурин также рассказал о том, что бои идут по всей линии соприкосновения. Представитель Народной милиции призвал украинских военнослужащих прислушаться к словам президента России Владимира Путина и сложить оружие.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.