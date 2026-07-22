Посол РФ Белинский заявил о больших убытках Чили из-за сокращения сотрудничества с Москвой

Приостановка сотрудничества с Москвой привела к существенным убыткам для экономики Чили. Такие сведения привел в разговоре с «Известиями» посол России в стране Владимир Белинский.

«Ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в 1 миллиард долларов практически втрое. Рассчитываем на то, что в Сантьяго преобладают прагматизм и здравый смысл», — подчеркнул дмпломат. Он понадеялся, что вскоре страны пересмотрят двусторонние связи и выйдут из этого тупика.

По словам Белинского,из-за сокращения сотрудничества Чили не только утрачивает российский рынок, но и теряет доступ к современным технологиям, в том числе по прямому извлечению лития.