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05:42, 22 июля 2026Экономика

Одна страна понесла большие убытки от сокращения сотрудничества с Россией

Посол РФ Белинский заявил о больших убытках Чили из-за сокращения сотрудничества с Москвой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Приостановка сотрудничества с Москвой привела к существенным убыткам для экономики Чили. Такие сведения привел в разговоре с «Известиями» посол России в стране Владимир Белинский.

«Ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в 1 миллиард долларов практически втрое. Рассчитываем на то, что в Сантьяго преобладают прагматизм и здравый смысл», — подчеркнул дмпломат. Он понадеялся, что вскоре страны пересмотрят двусторонние связи и выйдут из этого тупика.

По словам Белинского,из-за сокращения сотрудничества Чили не только утрачивает российский рынок, но и теряет доступ к современным технологиям, в том числе по прямому извлечению лития.

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