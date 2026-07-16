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19:49, 16 июля 2026Путешествия

Страна Латинской Америки начала отзывать гражданство у родившихся там россиян

Чили начала отзывать гражданство у россиян по праву рождения в стране
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jeff McCollough / Shutterstock / Fotodom

Страна Латинской Америки начала отзывать гражданство у россиян по праву рождения. Об этом сообщает Tekegram-канал Baza.

По данным источника, миграционная служба Чили решила лишить гражданства родившихся там в рамках «родильного туризма» детей россиян. На данный момент отозвано 62 чилийских гражданства, еще 24 дела, касающиеся российских туристов, переданы в ведомство.

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Причиной к пересмотру дел стала борьба с агентами, организовывающими родильные туры иностранкам. За «сильный паспорт» они предлагали 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей), затем сопровождали беременных туристок и помогали им оформить документы.

Уточняется, что отозванный у ребенка паспорт мешает его родителям легализоваться в Чили. Другие страны Латинской Америки могут взять пример с этой страны и также лишить россиян возможности получить официальное гражданство путем рождения детей.

Ранее жена депутата Думы городского округа Тольятти Александра Дорожкина родила ребенка на другом континенте — в Чили. Это решение она объяснила «сильным паспортом» южноамериканского государства

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