18:31, 15 декабря 2025Россия

Жена российского депутата родила на другом континенте ради «сильного паспорта»

Жена депутата Думы Тольятти Дорожкина родила ребенка в Чили
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Жена депутата Думы городского округа Тольятти Александра Дорожкина родила ребенка на другом континенте — в Чили. Это решение она объяснила «сильным паспортом» южноамериканского государства, пишет Baza в Telegram.

В опубликованном в соцсетях видео 42-летняя Любовь Марченко рассказала, что «всегда мечтала родить малыша за границей». По словам россиянки, ее муж «проштудировал все за и против». Так, в качестве вариантов рассматривались США и Канада, однако супруги остановились на Чили.

В другом ролике Марченко сообщила, что за час до вылета она узнала о замене мужем ее билетов на бизнес-класс. По подсчетам журналистов, эта услуга могла стоить ему до одного миллиона рублей. «Я летела, чтобы дать своему малышу самое лучшее будущее. Паспорт Чили — это свобода путешествий в 161 страну мира без визы. Представляете, какие возможности?» — поделилась супруга российского депутата.

Как выяснило издание, сейчас в отношении Дорожкина проводится проверка.

Ранее супруга председателя Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области Сергея Зубкова опубликовала в соцсетях фото с пляжа в Дубае. В подписи к снимку она, используя мат, обратилась к людям, считающим, что «жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой жопой». На просьбу журналистов прокомментировать кадр и слова жены Зубков призвал их беспокоиться о Москве и Московской области.

